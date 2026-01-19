Uccise il compagno con una coltellata al cuore Stella Boggio rischia l' ergastolo | Mi sono difesa Il processo

Si apre il processo a Stella Boggio, 34 anni, accusata di aver ucciso il suo compagno con una coltellata al cuore. Interior designer e madre di un bambino di dieci anni, Boggio sostiene di aver agito per legittima difesa. La vicenda solleva questioni sulla dinamica dei fatti e le responsabilità, mentre il giudice valuta le accuse e le prove presentate.

È arrivato il momento del giudizio per Stella Boggio, 34 anni, interior designer impiegata in una catena di negozi di arredamento e madre di un bambino di dieci anni. Mercoledì davanti alla Corte d’Assise di Monza entrerà nel vivo il processo per l’omicidio del compagno, Marco Magagna, 38 anni, impiegato di Arese, ucciso con una coltellata al cuore nella notte del 6 gennaio 2025, al termine di un violento litigio nella mansarda di Bovisio Masciago in cui la coppia conviveva. La strategia della difesa La donna è imputata per omicidio volontario aggravato dal rapporto di convivenza con la vittima, un capo d’accusa che prevede la pena dell’ergastolo. 🔗 Leggi su Leggo.it

