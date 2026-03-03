Uccise e strangolò il domestico di una villa in pieno centro a Milano | 28enne verso il processo

Le indagini sull’omicidio di un collaboratore domestico avvenuto in una villa nel centro di Milano sono state concluse. Il 28enne Dawda Bandeh è accusato di aver strangolato e ucciso Angelito Acob Manansala. La Procura ha aperto un procedimento penale nei confronti dell’indagato, che ora dovrà comparire davanti a un giudice.

