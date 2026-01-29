Strage Crans-Montana salgono a quattro gli indagati | c’è anche il responsabile della sicurezza del Comune

La procura ha iscritto un quarto indagato nell'inchiesta sulla strage al bar Le Constellation a Crans-Montana. Questa volta si tratta anche del responsabile della sicurezza del Comune, che ora è sotto inchiesta insieme agli altri sospettati. La tragedia di Capodanno ha portato a numerosi interrogativi sulla gestione degli eventi e sulla sicurezza dei partecipanti.

La tragedia del bar Le Constellation, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, continua a scuotere l'opinione pubblica e a generare nuovi sviluppi sul fronte giudiziario. Quello che inizialmente sembrava un tragico incidente legato alla fatalità si sta trasformando in un'inchiesta complessa che punta a fare luce su una catena di negligenze amministrative e mancanze nei protocolli di sicurezza. Il bilancio drammatico di 40 vittime e 116 feriti impone una precisione assoluta nell'accertamento delle responsabilità, motivo per cui l'attività della magistratura si sta estendendo ben oltre i diretti gestori del locale coinvolto nelle fiamme.

