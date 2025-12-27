Altra tegola in casa Dole Rimini | Ogden si ferma due mesi I biancorossi sfidano Pistoia senza americani

Dopo aver regalato un Natale di gioia ai suoi tifosi - la rimonta dal -16 a Forlì come punto esclamativo di una striscia di cinque vittorie consecutive - la Dole Rimini vuole chiudere al meglio un anno incredibile e, soprattutto, il girone d’andata. E con tre pass per le Final Four di Coppa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Basket, vittoria extra lusso al Flaminio: Dole Rimini supera la Fortitudo con un Mark Ogden stellare

Leggi anche: Basket, la Dole Rimini lotta ma non riesce mai a girare l'inerzia: biancorossi ko nella trasferta di Brindisi

