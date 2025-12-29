Crollo di calcinacci a Napoli centro paura a pochi passi da via Toledo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Napoli, nel quartiere dei Quartieri Spagnoli, si è verificato un crollo di calcinacci da un edificio in piazzetta Sant’Anna di Palazzo. Un cornicione con alcune fioriere si è staccato, cadendo al suolo nel primo pomeriggio. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i passanti e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle strutture nel centro storico della città.

Ancora un crollo in pieno centro a Napoli. Un cornicione con alcune fioriere si è staccato nel primo pomeriggio di oggi da un edificio in piazzetta Sant’Anna di Palazzo, nei Quartieri Spagnoli, precipitando al suolo. In quel momento la strada era poco affollata e per fortuna nessuno è rimasto. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

