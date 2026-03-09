Storie d’Italia 7 marzo 2026

A Napoli, nella zona di Ponticelli, la preside di una scuola affronta ogni giorno nuove difficoltà. La mattina, quando suona la campanella, si trova a gestire situazioni complesse e a cercare di mantenere l’ordine tra studenti e insegnanti. La scuola si trova nel quartiere più difficile della città, dove le sfide quotidiane sono numerose e richiedono attenzione costante.

A Napoli la preside che gestisce una scuola nel quartiere più difficile, Ponticelli: ogni mattina la campanella porta una nuova sfida. A Bergamo, un ex missionario guida una cittadella dove la carità si regge sulla preghiera. Un viaggio tra i palazzi della Prima Repubblica: ieri stanze del destino, oggi riflessi di un potere perduto. Dal Convento al Quirinale, suor Emma Zordan, una religiosa di Latina diventa Commendatore della Repubblica per il suo lavoro nel carcere di Rebibbia.