Storie d’Italia 14 febbraio 2026

Il 14 febbraio 2026, a Foggia, una città di confine, la criminalità organizzata continua a mettere alla prova le forze dell'ordine, ma l’impegno di due donne che lavorano nel volontariato dà segnali di resistenza e speranza. Una di loro, impegnata nel sostegno alle famiglie più vulnerabili, ha recentemente aiutato a distribuire cibo e vestiti ai residenti delle zone più colpite.

A Foggia, territorio di frontiera, la criminalità sfida ogni giorno lo Stato ma il volto di due donne coraggiose e operose induce fiducia e speranza. In sella con un rider: il traffico, il tempo che corre, le città viste dal basso, consegna dopo consegna. Un ritrovamento che oscilla tra leggenda e realtà: Vitruvio, il più grande architetto dell'antichità riemerge dal sottosuolo a Fano e dal passato ridisegna la sua città. E infine il decano dei sagrestani: Dolfo che in Garfagnana a cento anni continua ad accudire la sua parrocchia.