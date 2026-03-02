Storie d’Italia 28 febbraio 2026

A Kiev, da quattro anni sotto assedio, un gruppo di volontari italiani si impegna quotidianamente ad assistere chi resiste nelle zone più colpite. Sono presenti con azioni di cura e di conforto, offrendo supporto a persone che affrontano ogni giorno difficoltà e pericoli. La loro presenza rappresenta un aiuto concreto in un contesto di conflitto protratto nel tempo.

A Kiev, da quattro anni sotto assedio, volontari italiani restano accanto a chi resiste ogni giorno. Un presidio di cura e di calore. Il Policlinico di Milano apre le porte del suo pronto soccorso ai senzatetto per offrire un riparo nelle notti più fredde. Nel seminario di Montefiascone incontriamo Abdallah la cui vocazione viene da lontano, da uno dei luoghi più sofferenti del pianeta: la striscia di Gaza Ad Assisi il popolo di San Francesco si raccoglie per l'ostensione del patrono d'Italia a ottocento anni dalla morte.