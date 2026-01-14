Salento epicentro di radici e cultura col programma Capitale del folklore di Puglia

Il Salento si prepara a essere protagonista nel 2025 come Capitale del Folklore di Puglia. L'iniziativa vuole valorizzare le tradizioni, la cultura e la memoria della regione attraverso una serie di eventi e iniziative che coinvolgono le comunità locali. Un'occasione per riscoprire le radici del territorio e promuovere la convivialità tra cittadini e visitatori.

LECCEPOGGIARDO - Sono in partenza le iniziative della Capitale del Folklore di Puglia 2025, alla scoperta delle radici regionali tra cultura, memoria e convivialità. Il ricco programma del grande evento che vede il Salento protagonista ed epicentro di radici e folclore è stato presentato oggi in.

