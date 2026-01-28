Metro B B1 stop temporaneo al servizio | le tratte interessate

Dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino alle prime ore di lunedì 2 febbraio, la metro B-B1 di Roma fermerà il servizio per lavori di rinnovo. Durante questo periodo, i treni non circoleranno e verranno sostituiti con bus. La misura riguarda le tratte interessate dall’intervento e causerà sicuramente disagi ai pendolari, che dovranno affidarsi ai mezzi alternativi per spostarsi in città.

Roma, 28 gennaio 2026 – Per lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, dalle 21 di venerdì 30 gennaio fino all’inizio del servizio di lunedì 2 febbraio, il servizio della metro B-B1 sarà parzialmente interrotto e sostituito con bus. La circolazione dei treni sarà sospesa nella tratta Basilica San Paolo–RebibbiaJonio, mentre resterà regolare tra Basilica San Paolo e Laurentina. Nel tratto interrotto sarà attivo un servizio sostitutivo bus con due linee: MB7 Basilica San Paolo–Rebibbia. MB1 piazza Bologna–viale Jonio. Per viaggiare sulla linea B1 sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Metropolitana

Da lunedì 30 gennaio a giovedì 2 febbraio, la metro B e B1 a Roma resteranno chiuse per lavori di rinnovo.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la metro B e B1 di Roma sarà sospesa per lavori di manutenzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Metropolitana

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Metro B/B1: parziale stop dalla sera del 30 gennaio; Chiude una tratta della metro B per rifare i binari: tutte le informazioni; Metro B e B1, stop alle corse dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio; Metro B e B1 chiuse a Roma: stop da San Paolo a Rebibbia/Jonio (e viceversa) dalle 21 del 30 gennaio alle 5.30 del 2 febbraio.

Roma, stop alla metro B e B1: attivo servizio sostitutivo bus dal 30 gennaio al 2 febbraioAtac comunica importanti modifiche al servizio della metro B e B1 per consentire lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Quando e dove La ... funweek.it

Metro B/B1: parziale stop dalle 21 di venerdì 30 gennaioSarà un fine settimana di passione per chi usa, a Roma, la Metro B a causa dei lavori sull’infrastruttura, come annunciato da ATAC. Si prevedono tempi di percorrenza raddoppiati a partire dalle 21 di ... ecoincitta.it

Metro B/B1: stop parziale dal 30 sera, bus sostitutivi - facebook.com facebook

Metro B/B1: parziale stop della linea dal 30/1 Per lavori, dalle 21 del 30/1 fino a tutta domenica 1/2 parzialmente interrotto il servizio metro B-B1, tratta San Paolo – Rebibbia / Ionio, in entrambe le direzioni. Attivi bus navetta. Info ow.ly/jMZK50XZAfH x.com