Una piattaforma digitale contro l' obesità nel Policlinico al via il progetto Shield | Approccio basato su stili di vita sani

Al Policlinico prende avvio il progetto Shield, una piattaforma digitale dedicata alla lotta contro l'obesità. Il progetto promuove un approccio innovativo focalizzato su stili di vita sani, coinvolgendo strutture sanitarie di Puglia, Basilicata e Grecia. Un'iniziativa che mira a migliorare la prevenzione e la gestione dell'obesità attraverso strumenti digitali e collaborazioni internazionali.

© Baritoday.it - Una piattaforma digitale contro l'obesità, nel Policlinico al via il progetto Shield: "Approccio basato su stili di vita sani" L'obesità affrontata con un nuovo approccio basato sugli stili di vita sani. È questo l'obiettivo al centro del progetto Shield (Sustainable Health Innovation and Engagement for Lifestyle Determinants) che vede la collaborazione di strutture sanitarie di Puglia, Basilicata e Grecia.