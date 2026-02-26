Epstein Files spunta una foto di Stephen Hawking Il mistero delle donne in bikini La famiglia | Erano le sue badanti

Tra i documenti rilasciati emergono immagini di Stephen Hawking associate a episodi legati a Epstein, suscitando curiosità sulla presenza del fisico in quella rete. La famiglia ha dichiarato che le donne ritratte erano le sue badanti, ma i dettagli restano poco chiari. La vicenda si arricchisce di nuovi aspetti, lasciando aperti diversi interrogativi sulla reale connessione tra le figure coinvolte.

Washington, 26 febbraio 2026 – C'è anche il noto fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. Lo scienziato – tra i più autorevoli fisici teorici al mondo, scomparso nel 2018 e affetto da sempre da una grave sclerosi laterale amiotrofica – è stato fotografato vestito al fianco di due donne in bikini su un lettino da sole a bordo piscina con dei cocktail tra le mani. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, la foto sarebbe stata scattata nel 2006 a bordo della piscina dell’Hotel Ritz sull’isola caraibica di St Thomas, in una pausa di un congresso scientifico. Hawking era tra i 21 relatori e aveva fatto un interventi sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

