Stefano De Martino vuole rendere Sanremo più internazionale Così il conduttore si prepara alla conduzione del Festival

A meno di un anno dal prossimo Festival di Sanremo, il conduttore Stefano De Martino si prepara alla conduzione annunciando l’intenzione di rendere l’evento più internazionale. L’attenzione si concentra su come affronterà il palco e sulle scelte che accompagneranno la manifestazione, che già suscita curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La sua presenza al timone del festival è al centro dell’interesse generale.

Secondo Gabriele Parpiglia, il presentatore starebbe puntando molto sul Sud America e strizzerebbe l'occhio a star internazionali Manca poco meno di un anno al prossimo Festival di Sanremo e l'attesa è già alle stelle. Tutti già si chiedono come sarà, cosa cambierà, cosa indosserà Stefano De Martino, ma soprattutto come gestirà un palco tanto ambito e con quale preparazione sceglierà le canzoni che affolleranno social e radio il prossimo inverno (e forse estate). Risposte certe non ci sono, ma già da giorni circolano indiscrezioni.

