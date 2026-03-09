Stasera Non c’è lui senza lei Va in scena la parità di genere

A Casalgrande, al teatro De Andrè, prosegue "Un minuto di rumore", il festival per la parità di genere, che stasera alle 20,30 propone "150 millisecondi: oltre la lente, il valore della persona. Il nostro cervello impiega solo 150 millisecondi per farsi una prima impressione. In quel battito di ciglia agiscono filtri spesso invisibili. Banca Centro Emilia propone un esperimento teatrale interattivo: 15 minuti per osservare i nostri automatismi e scoprire cosa significa "guardare oltre". • E alle 21 lo spettacolo "Non c’è lui senza lei", una rappresentazione della compagnia 8mani Teatro sulla parità di genere che evidenzia i più diffusi pregiudizi e stereotipi maschili e femminili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Io come una farfalla”, l’identità di genere stasera in scenaArezzo, 27 febbraio 2026 – Oggi il Comune di Terranuova Bracciolini ospiterà al teatro auditorium Le Fornaci lo spettacolo teatrale “Io come una...

