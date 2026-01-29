Regione quote rosa e giunta Decaro Schlein va all' attacco | Rispettare la parità di genere

La politica pugliese si scalda con le quote rosa. Il Pd ribadisce la sua volontà di ottenere più donne nelle posizioni di potere, puntando a far crescere la presenza femminile nel prossimo Consiglio regionale. Schlein attacca, chiedendo di rispettare la parità di genere. La discussione è aperta e i giochi sono ancora in corso.

Il Pd non molla. E in nome delle quote rosa conferma la volontà di fare il pieno, o quasi, nelle posizioni di controllo del prossimo Consiglio regionale della Puglia, a cominciare dalle commissioni permanenti. Anche perché, dopo le indicazioni più o meno sotterranee delle settimane scorse, a inviare un chiaro diktat in tal senso è stata ufficialmente Elly Schlein: «La parità di genere è sempre importante e fondamentale – ha detto la segretaria irrompendo di fatto nella discussione in atto nel campo progressista regionale - mi auguro che anche il partito democratico pugliese faccia di tutto per fare avanzare il ruolo delle donne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Nino Simeone, rappresentante della lista Fico, punta il dito contro il Pd in Campania, criticando la loro retorica sulla parità di genere e evidenziando una discrepanza con le azioni concrete, in particolare nella composizione della giunta regionale.

Ecco la nuova giunta di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia.

