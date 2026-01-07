Benzina ai minimi dal 2022 gasolio più caro dopo il rialzo delle accise
La benzina si mantiene ai livelli più bassi dal dicembre 2022, con un prezzo di circa 1,645 euro al litro, grazie alla riduzione dell’accisa. Nel frattempo, il gasolio registra un aumento, raggiungendo circa 1,668 euro al litro, a causa dell’entrata in vigore della nuova aliquota dal primo gennaio. Questi dati riflettono le recenti variazioni nel mercato dei carburanti in Italia.
(Adnkronos) – Benzina ancora in calo a 1,645 euro al litro (minimo dal 22 dicembre 2022), per via del calo dell'accisa; gasolio ancora in aumento a 1,668 euro al litro, sempre per via della nuova aliquota in vigore dal primo gennaio. Il gasolio si conferma dunque più caro della benzina di oltre due centesimi al .
