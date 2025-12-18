La Banda città di Cesena scende in campo a sostegno dell' Associazione romagnola ricerca tumori con il concerto di Natale
La Banda Città di Cesena si prepara a vivere un momento speciale con il tradizionale concerto di Natale, un evento di musica e solidarietà. Venerdì 19 dicembre, alle 21, presso la Chiesa di S. Egidio, il maestro Jader Abbondanza guiderà l’orchestra, accompagnata dal coro delle scuole “Fondazione Sacro Cuore”. Un’occasione unica per unire musica e impegno, sostenendo l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori.
Venerdì 19 dicembre, alle 21 alla Chiesa di S. Egidio, la Banda Città di Cesena diretta dal maestro Jader Abbondanza e con la partecipazione del coro delle scuole “Fondazione Sacro Cuore”, organizza il tradizionale concerto di Natale a favore dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
