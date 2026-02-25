14 milioni per sport | voucher e impianti rivoluzionano il Lazio

La Regione Lazio lancia un piano ambizioso da 14 milioni di euro per lo sport, con due bandi che mirano a rendere l’attività sportiva accessibile a tutti e a migliorare gli impianti sul territorio. Il programma, supportato da Sport e Salute, include voucher per le famiglie e fondi per la riqualificazione degli impianti sportivi nei comuni, con l’obiettivo di trasformare lo sport in un pilastro del benessere sociale. Voucher e impianti: come funzionano i due bandi. Il bando Voucher per lo Sport 2026-27 prevede un investimento di 9,7 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere le famiglie con figli dai 6 ai 18 anni, in particolare quelle in condizioni di svantaggio economico e sociale. Le famiglie potranno richiedere un voucher di 500 euro per permettere ai loro figli di accedere a corsi sportivi offerti da associazioni e società sportive dilettantistiche. Le associazioni sportive hanno tempo fino al 18 marzo per presentare domanda di candidatura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lazio: voucher sport e impiantistica, la Regione scende in campo con due bandi dedicatiLa Regione Lazio ha lanciato due bandi per sostenere lo sport e l'impiantistica, rispondendo alla necessità di migliorare le strutture sportive e favorire la partecipazione di tutti.

