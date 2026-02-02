Coventry presidente Cio | Olimpiadi entusiasmanti Ho visto tutti gli impianti di Milano Cortina Toccheremo luoghi iconici per gli sport invernali

Il presidente del Cio ha espresso entusiasmo per le Olimpiadi di Milano Cortina, dicendo di aver visitato tutti gli impianti e di essere impaziente di vedere di persona i luoghi iconici degli sport invernali. Stamattina inaugurerà il Villaggio degli atleti, ma il suo sguardo è già rivolto alle prossime settimane, quando gli eventi prenderanno vita tra le montagne e le città del Nord Italia.

Ha gli occhi brillanti, la voce ferma e una grande voglia di mettersi in viaggio per ammirare di persona ogni angolo dei Giochi, ma prima le toccherà inaugurare stamani al Villaggio degli atleti di Milano il murales sulla tregua olimpica, gestire fino a mercoledì la Sessione del Cio (la cui apertura è prevista stasera alla Scala, sotto gli occhi del Capo dello Stato, Sergio Mattarella) e presenziare venerdì alla cerimonia di inaugurazione dentro lo Stadio di San Siro. Poi da sabato Kirsty Coventry si muoverà da un luogo all'altro e al termine dell'evento potrà essere una delle poche ad affermare: «Ho visto tutti gli impianti dal vivo».

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato gli impianti di Milano Cortina 2026 e le sue parole sono chiare: le Olimpiadi sono entusiasmanti.

A cinque giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Kirsty Coventry fa il punto della situazione.

