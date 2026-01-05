Sport invernali una settimana senza sosta | undici discipline in gara tra Coppa del Mondo Europa e campionati italiani

Dal 6 all'11 gennaio, gli sport invernali animano il panorama con undici discipline in competizione, tra Coppa del Mondo, eventi europei e campionati italiani. Sci alpino, biathlon, salto con gli sci, freestyle, slittino e bob sono alcune delle discipline che si susseguono in un calendario ricco di appuntamenti, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire le gare più importanti della stagione invernale.

Dal 6 all’11 gennaio il calendario degli sport invernali entra nel vivo: sci alpino, biathlon, salto con gli sci, freestyle, slittino, bob e molte altre discipline protagoniste tra Europa e Nord America. Settimana densissima per gli sport invernali, con undici discipline impegnate tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, circuiti continentali e campionati italiani. Dal Nord . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Sport invernali, il weekend del 15-16 novembre tra Coppa del Mondo di sci alpino, fondo e biathlon Leggi anche: Sport invernali, gli azzurri in corsa per la Coppa del Mondo generale. Speranze da snowboard e biathlon Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calendario sport invernali 29 dicembre 2025-4 gennaio 2026: orari gare, dove vederle in tv e streaming; A febbraio la prima edizione della Settimana europea degli sport invernali; Tutti i podi dell'Italia nella stagione 2025/2026: si sbloccano Vötter/Oberhofer; Alpino e fondo, le finali Grand Prix Lattebusche fanno parte dell’European Week of Winter Sport. Programma settimana sport invernali 5-11 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino allo snowboard, dal biathlon allo slittino - Si chiude la Tournée dei Quattro Trampolini per il salto con gli sci, mentre lo sci alpino risponde con la doppietta Campiglio- eurosport.it

Calendario sport invernali 22-28 dicembre: orari gare, dove vederle in tv e streaming - Nella settimana di Natale gli sport invernali saranno comunque protagonisti, soprattutto nel weekend. oasport.it

Sci: come tornare sulle piste dopo un anno senza rischi - Ma dopo un anno di inattività può aumentare il rischio di infortunii. iodonna.it

FISI -... - FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

Ultima domenica dell’anno all’insegna degli sport invernali! Tutte le gare sono live su eurosport.it e Discovery+ #AlpineSkiing #Biathlon x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.