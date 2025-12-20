Un uomo è stato trovato a terra vicino ai binari del treno con una ferita alla testa. I fatti sono accaduti intorno alle 16:20 di venerdì 19 dicembre alla stazione di Padiglione, dove sono intervenute le forze dell'ordine di Anzio. Presente in supporto anche il personale della Polfer.Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Uomo trovato a terra vicino ai binari del treno con una ferita alla testa

