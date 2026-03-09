Spiagge libere la ricetta per anti-sporcaccioni | Cestini per la raccolta differenziata e interventi frequenti

Le autorità sanitarie e i gestori delle spiagge libere annunciano piani di intervento in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di mantenere le spiagge pulite e ridurre l’abbandono di rifiuti. Si prevedono l’installazione di cestini per la raccolta differenziata e controlli più frequenti per evitare che le spiagge si trasformino in depositi di spazzatura. Le misure saranno messe in atto già nelle prossime settimane.

Organizzare i servizi già adesso pensando alla stagione estiva per evitare che le spiagge libere si trasformino in ricettacoli di rifiuti. L'appello arriva dal consigliere comunale Antonino Randazzo, componente della commissione Igiene e sanità, e dai consiglieri della seconda circoscrizione, Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo, e della settima circoscrizione, Giovanni Galioto e Simone Aiello. I pentastellati hanno inviato una nota al sindaco Roberto Lagalla, all'assessore all'Ambiente, Pietro Alongi, e alla società Reset, "per richiamare l'attenzione su un tema di grande rilevanza per la città".

