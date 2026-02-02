L' allarme di Legambiente | La Regione vuole abbassare la soglia di spiagge libere

La Regione Liguria sta pensando di allentare le regole sulle spiagge libere. Legambiente e Mare Libero denunciano che si vuole favorire quei comuni che non rispettano il limite del 40% di spiagge libere, rischiando di ridurre le aree accessibili a tutti. La preoccupazione cresce tra chi lavora per la tutela del mare e dei litorali.

Per Legambiente e Mare Libero si andrebbe a "favorire quei comuni che non rispettano la soglia del 40% di spiagge libere" “Le Regioni non sono libere di indicare la soglia che ritengono - spiegano Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria e Stefano Salvetti, referente Mare Libero Liguria -. Secondo la matematica il corretto equilibrio sarebbe il 50%, scendere al 40% è stato un favore ai privati giustificato dalla particolarità del territorio ligure. È difficile comprendere quale sarebbe la giustificazione di una ulteriore riduzione di questa quota già troppo bassa”. Sicurezza, chiudere le spiagge libere 'problematiche'? Legambiente: "Niente scuse, sindaci rispettino la legge" Spiagge: gli stabilimenti occupano il 70% della costa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il sindaco di Spotorno si impegna a incrementare le spiagge libere dal 10 al 40 percento, suscitando reazioni contrastanti.

La Provincia di Foggia ha stanziato circa 860mila euro per il ripristino delle spiagge libere di 14 comuni costieri, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e la fruibilità delle aree pubbliche.

