La Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo terzino destro e ha messo gli occhi su un ex giocatore del Genoa, attualmente al Tottenham. Il calciatore ha rinnovato il contratto con gli Spurs l'estate scorsa e può essere ceduto per circa 30 milioni di euro. Il club bianconero ha affidato a Ottolini il compito di seguire la trattativa.

La Juve è sulle tracce di Djed Spence. In ottica mercato, il laterale del Tottenham può diventare un obiettivo l’estate prossima. Nel piano bianconero, che passa dalla qualificazione alla Champions del prossimo anno, il rinforzo sulla fascia è tra le priorità assolute: Holm a gennaio è stato un incastro temporaneo per occupare la casella del vice Kalulu liberando Joao Mario, ma in quella zona di campo il club vuole aggiungere un calciatore adeguato al livello europeo. I rapporti tra Juve e Tottenham sono molto solidi, la trattativa non è stata ancora avviata ma ci sarebbero i presupposti. Spence conosce personalmente Ottolini, che lo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vigili su Juanlu Sanchez per la fascia, blitz di Ottolini per En-Nesyridi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Calciomercato Juve, tutti i nomi per la fascia destra sondati dalla dirigenza. Ottolini valuta i profili migliori: il punto della situazioneCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Diretta/ Juventus Genoa Primavera (risultato finale 3-0): netto dominio bianconero! (7 marzo 2026)Le informazioni sulla diretta Juventus Genoa, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net

La Juve Primavera ritrova il successo: tris al Genoa e accorcia in zona playoffLa Juve Primavera trova il riscatto e lo fa con una prova importante in casa contro il Genoa. La formazione allenata da Padoin riesce a trovare il successo con un netto 3-0, maturato nella prima mezzo ... msn.com

