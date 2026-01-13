Calciomercato Juve Mingueza non è l’unico obiettivo per la fascia destra | Ottolini ha un altro nome Ecco di chi si tratta

Il calciomercato della Juventus prosegue con diversi obiettivi per la fascia destra. Mentre Mingueza rimane un candidato, il club valuta anche altre opzioni, tra cui Mazraoui. La strategia di mercato si concentra sull’individuazione del profilo più adatto alle esigenze della squadra, mantenendo alta l’attenzione su più nomi. Ecco le ultime novità sui possibili rinforzi per la linea laterale dei bianconeri.

Calciomercato Juve, Mingueza resta un obiettivo per la fascia destra. Ma il club continua ad osservare anche Mazraoui. Le ultime. Il dinamismo della dirigenza bianconera non conosce sosta e le ultime indiscrezioni confermano che il calciomercato della Juve è già entrato in una fase caldissima. L'obiettivo primario del club è rinforzare le corsie esterne, cercando profili che possano garantire duttilità tattica e freschezza atletica allo scacchiere di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Valentina Mariani dagli studi di Sky Sport, la Juventus ha rotto gli indugi per un obiettivo specifico che milita in Liga.

