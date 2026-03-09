Spari contro la villa di Rihanna fermata una donna

Una donna è stata fermata dopo aver aperto il fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La cantante si trovava all’interno della sua abitazione al momento degli spari. La polizia ha intervenuto sul posto e ha arrestato la donna coinvolta nell’accaduto. Non sono stati riportati feriti né dettagli ulteriori sui motivi dell’episodio.

(Adnkronos) – Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La cantante, al momento degli spari, si trovava nella sua abitazione. Non è ancora chiaro se il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i tre figli – Rza, Riot Rose e Rocki – fossero presenti in casa. Il fatto è avvenuto ieri, 8 marzo,.