Beverly Hills spari contro la villa di Rihanna | arrestata una donna

Una donna è stata arrestata a Beverly Hills dopo aver sparato quattro colpi di fucile contro la villa di Rihanna. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma i colpi hanno colpito il perimetro della proprietà. La polizia ha fermato la donna poco dopo l’accaduto e sta indagando sui motivi dell’episodio. La cantante non si trovava in casa al momento dell’attacco.

Una donna di 30 anni è stata arrestata nella giornata di domenica dopo aver esploso alcuni colpi di fucile verso la villa della popstar Rihanna a Beverly Hills, mentre la 38enne si trovava in casa, non è ancora chiaro se insieme ai tre figli e al compagno ASAP Rocky. Nessuna persona è rimasta ferita, secondo quanto riferito dalla polizia di Los Angeles. L'allarme è scattato poco dopo l'ora di pranzo di domenica 8 marzo. La donna, la cui identità non è ancora stata diffusa alla stampa, è giunta davanti alla villa di Rihanna a bordo di una Tesla bianca e, armata di fucile AR-15, ha esploso almeno dieci colpi verso la residenza della popstar e imprenditrice prima di darsi alla fuga a bordo della stessa auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Beverly Hills, spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donna Articoli correlati Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoMomenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d’arma da fuoco. Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaUna donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in... Tutti gli aggiornamenti su Beverly Hills Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna. Rihanna e la sua famiglia nel mirino: spari contro la residenza di Beverly HillsSpari contro la residenza di Rihanna a Beverly Hills: la pop star illesa, fermata la sospettata. Tutti i dettagli sull'accaduto. notizie.it Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica nella zona residenziale della città di Los AngelesArrestata una donna che ha sparato contro il cancello della villa della popstar a Beverly Hills. Nessun ferito nell'incidente. ilfattoquotidiano.it la Repubblica. . Dieci colpi sparati con un fucile AR-15 e uno avrebbe penetrato i muri dell’abitazione di Rihanna, a Beverly Hills, in California. La cantante di ‘Umbrella’ e ‘Diamonds’ era in casa durante l'attacco, ma non è rimasta ferita e non ha rilasciato dich - facebook.com facebook Attacco armato contro la villa di #Rihanna a Beverly Hills. La cantante era in casa #usa #9marzo #iltempoquotidiano x.com