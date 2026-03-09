Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills l' artista era in casa coi figli | arrestata una donna

Una donna è stata arrestata dalla polizia di Los Angeles dopo aver sparato contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L'artista era in casa con i figli al momento dell'incidente. Le forze dell'ordine sono intervenute grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno catturato l'episodio. La donna è stata fermata e portata in custodia.

La casa di Rihanna, artista pop internazionale, è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco. Domenica 8 marzo, la polizia è accorsa presso la villa di Beverly Hills dopo la segnalazione di alcuni spari, con la cantante presente insieme ai figli all’interno dell’abitazione. Una donna è stata fermata e arrestata, individuata grazie alle videocamere che hanno ripreso la targa del veicolo dal quale sono partiti i colpi. Colpi di arma da fuoco contro la casa di Rihanna L’artista pop Rihanna ha segnalato spari nei pressi della propria abitazione di Beverly Hills. Gli agenti del Dipartimento di polizia di Los Angeles sono intervenuti intorno alle 13:15, ora locale, presso la casa dell’artista. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, l'artista era in casa coi figli: arrestata una donna Articoli correlati Colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, l'artista era in casa: arrestata una donnaLa casa di Rihanna, artista pop internazionale, è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco. Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaUna donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in... Tutto quello che riguarda Beverly Hills Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna. Paura per Rihanna, spari contro la sua villa a Beverly Hills mentre la cantante era in casa: «Un proiettile ha trapassato una parete»Momenti di puro terrore a Beverly Hills, dove la vila della pop star Rihanna è stata bersaglio di una violenta sparatoria nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. Secondo le ... leggo.it Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaRihanna (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Una donna di circa 30 anni è stata arrestata ... msn.com Buona festa della DONNA! (Momento GELO per i fan di Twin Peaks e Beverly Hills 90210 ) - facebook.com facebook