Una donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo aver sparato colpi d’arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L’episodio si è verificato nel quartiere residenziale della città e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Una donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in California. Lo riporta la Cnn. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato che la sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio locale di ieri. Sono stati sparati tra i cinque e i sette colpi che hanno centrato il cancello della villa senza provocare feriti, nonostante ci fossero delle persone all’interno della casa. Rihanna ha dato alla luce il suo terzo figlio a settembre mentre i fan attendono l’uscita del suo nuovo album. Questo articolo Rihanna, spari contro la villa della cantante... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentroChi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly HillsLe due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024.

Contenuti utili per approfondire Beverly Hills.

Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna.

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casaUna donna ha aperto il fuoco contro la proprietà della popstar a Los Angeles sparando una decina di colpi. Almeno un proiettile ha colpito l’abitazione. Fermata e arrestata dalla polizia ... msn.com

Spari contro l’abitazione Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla poliziaLa popstar era in casa e fortunatamente è rimasta incolume. La donna sospettata ha tentato la fuga. msn.com

Buona festa della DONNA! (Momento GELO per i fan di Twin Peaks e Beverly Hills 90210 ) - facebook.com facebook