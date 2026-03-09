Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills fermata una donna | accusa di tentato omicidio

Una donna armata con un fucile semiautomatico ha aperto il fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills in pieno giorno. La cantante si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’attacco. La donna è stata fermata e accusata di tentato omicidio. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna sulle colline sopra Beverly Hills. Una donna armata con un fucile semiautomatico in stile Ar-15 ha sparato in pieno giorno contro la residenza della cantante, che al momento dell’assalto si trovava all’interno dell’abitazione. La presunta autrice degli spari, Ivanna Lisette Ortiz, 35 anni, è stata successivamente fermata in un parcheggio di Sherman Oaks e l’arma è stata recuperata. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. La procura di Los Angeles, che annuncerà ufficialmente le incriminazioni, ha avanzato una richiesta di cauzione superiore ai dieci milioni di dollari. I colpi contro la residenza Non è ancora chiaro se la donna avesse preso di mira intenzionalmente la casa della cantante, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty. 🔗 Leggi su Feedpress.me

