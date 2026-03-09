Sparatoria a casa di Rihanna fermata una donna

Una donna è stata arrestata a Los Angeles dopo aver sparato con un'arma dalla sua auto verso l’abitazione di Rihanna. L’episodio si è verificato ieri e non ci sono segnalazioni di feriti o danni alla proprietà. La polizia ha intercettato e fermato la donna poco dopo l’accaduto. Sono in corso ulteriori indagini sulla motivazione dell’episodio.

Una donna è stata fermata dopo aver sparato dalla sua auto verso l’abitazione di Rihanna a Los Angeles. Lo riporta Tmz, sottolineando che la donna ha circa 30 anni. Rihanna al momento degli spari era all’interno della sua abitazione ma non è chiaro se con lei c’erano anche i suoi tre figli. La donna avrebbe presumibilmente sparato circa dieci colpi con un fucile AR-15. La sparatoria. La sparatoria è avvenuta intorno alle 13:21 ora locale, quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla proprietà dell’artista e avrebbe sparato circa 10 colpi. Quattro dei colpi hanno raggiunto l’abitazione e almeno uno ha penetrato i muri, ha riferito una fonte della polizia al Los Angeles Times e alla NBC. 🔗 Leggi su Open.online

Rihanna: 10 colpi alla sua casa, donna arrestataNella notte tra il 9 marzo 2026, la residenza di Rihanna a Beverly Hills è stata colpita da una scarica di dieci proiettili sparati con un fucile...

