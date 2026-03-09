Rihanna | 10 colpi alla sua casa donna arrestata

Nella notte tra il 9 marzo 2026, la casa di Rihanna a Beverly Hills è stata raggiunta da dieci colpi di arma da fuoco, sparati con un fucile d’assalto AR-15. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, ma le autorità hanno arrestato una donna coinvolta nel tentativo di attacco. La scena si è svolta senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui possibili collegamenti.

Nella notte tra il 9 marzo 2026, la residenza di Rihanna a Beverly Hills è stata colpita da una scarica di dieci proiettili sparati con un fucile d’assalto AR-15. Una donna di trent’anni è stata arrestata dopo aver tentato la fuga in automobile, mentre la popstar si trovava all’interno dell’abitazione ed è rimasta incolume nonostante uno dei colpi abbia penetrato le mura domestiche. L’evento si è verificato alle 13:21 ora locale (19:21 GMT), trasformando un pomeriggio tranquillo in California in uno scenario di pericolo imminente per la vita della cantante e dei suoi familiari. Le autorità hanno immediatamente posto sotto custodia cautelare l’autrice presunta degli spari, bloccando ogni tentativo di scappare sul posto del crimine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

