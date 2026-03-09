Spal l’assalto è premiato Il cuore la riporta a meno 7

La Spal conquista la terza vittoria consecutiva grazie a una rimonta difficile, che la riporta a meno sette punti in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e carattere, riuscendo a superare momenti complicati nel corso della partita. L’assalto finale ha portato i risultati sperati, e il risultato finale ha premiato l’impegno messo in campo.

Terza vittoria di fila per la Spal, sofferta, in disperata rimonta, ma di cuore e carattere, finalmente. Quattro legni, il peggior arbitro stagionale e un Solarolo molto più aggressivo rispetto a quello passivo passivo dell’andata hanno costretto la Spal a patire più di quanto stesse meriando nella giornata. Così, quando il Solarolo è passato in vantaggio con Andreoli al secondo e penultimo tiro in porta della sua partita, al 7’ della ripresa, si stavano materializzando di nuovo i fantasmi del passato, di sorprendenti gol al passivo e rincorse coronate solo a metà. Però stavolta i biancazzurri (curiosamente in maglia scura away) l’hanno rimediata con un assedio finale che ha generato le due reti e gli ultimi due pali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

