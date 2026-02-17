Giada De Blanck ha preso la decisione di portare a casa le ceneri della madre, Patrizia, dopo averle consegnate in un'urna a forma di cuore. La donna ha condiviso sui social un messaggio toccante, raccontando il dolore per la lunga malattia che ha accompagnato gli ultimi mesi della madre. Nel post, ha anche promesso di mantenere vivo il suo ricordo, sottolineando il legame speciale che ancora li unisce.

Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Dopo la morte della contessa Patrizia De Blanck, la figlia Giada condivide sui social un gesto d’amore e racconta il dolore per la lunga malattia Dolore e amore si intrecciano nel messaggio condiviso sui social da Giada De Blanck, che ha riportato a casa le ceneri della madre, Patrizia De Blanck, scomparsa l’8 febbraio 2026 a 85 anni dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Giada De Blanck riporta mamma Patrizia a casa: l’urna a cuore e la promessa «Sempre con me»

Giada De Blanck mostra l’urna della mamma Patrizia: “Come ti avevo promesso”Giada De Blanck ha mostrato l’urna contenente le ceneri di sua madre, Patrizia, perché voleva mantenere vivo il ricordo della donna che ha accompagnato la sua vita e quella di molti italiani.

Giada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia sui social: “Sei tornata a casa, come ti avevo promesso”Giada De Blanck pubblica sui social l’urna della madre Patrizia, spiegando di averla portata a casa dopo la morte avvenuta poco più di una settimana fa.

Giada De Blanck riporta mamma Patrizia a casa. L’urna a cuore e la promessa: «Sempre con me»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.