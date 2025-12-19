Scienziato nucleare ucciso in casa | il killer Claudio Valente trovato morto è lo stesso della strage alla Brown University Trump | Stop alle Green card

La tragica scoperta nella casa di Providence: il corpo senza vita di Claudio Valente, sospettato della sparatoria alla Brown University e di un omicidio precedente, è stato rinvenuto dalla polizia. L'evento solleva interrogativi sull'identità del killer e le implicazioni di un collegamento tra i due crimini. Nel frattempo, le dichiarazioni di Trump su restrizioni alle Green Card aggiungono un'ulteriore sfumatura al clima di tensione.

"Si è tolto la vita". La polizia di Providence ha rinvenuto il corpo senza vita di Claudio Nevis Valenti, l'uomo di 48 anni sospettato di essere l'autore della sparatoria avvenuta sabato alla Brown University, a Rhode Island, in cui sono stati uccisi due studenti, e anche dell'omicidio di Nuno. 🔗 Leggi su Today.it

