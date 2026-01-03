Droga nel calzino 22enne nei guai

A Alvignano, i carabinieri hanno arrestato un 22enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo, durante il quale è stata trovata droga nascosta nel calzino. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

Ad Alvignano, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto lungo corso Umberto I, dove i militari dell’Arma hanno sottoposto a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

