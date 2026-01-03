Droga nel calzino 22enne nei guai
A Alvignano, i carabinieri hanno arrestato un 22enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo, durante il quale è stata trovata droga nascosta nel calzino. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte dalle forze dell’ordine nella zona.
Ad Alvignano, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto lungo corso Umberto I, dove i militari dell’Arma hanno sottoposto a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Cocaina nel posacenere dell'auto e in un calzino dietro la tv: arrestato 22enne
Leggi anche: Nel giubbotto droga e un tirapugni: nei guai un ventenne
Droga nel calzino, 22enne nei guai - Nell'indumento 100 grammi di hashish e 1,2 grammi di marijuana. casertanews.it
Alla guida di un’auto con la droga nel calzino: ARRESTATO 22enne - L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato dai Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa, con part ... casertace.net
What Are People Wearing in NYC? (Best of 2025 Street Style)
Spazio Notizia Sicilia. . Palermo, la droga nascosta in un calzino: arrestati due coniugi dopo una perquisizione nella loro casa a Brancaccio - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.