Droga nel calzino 22enne nei guai

A Alvignano, i carabinieri hanno arrestato un 22enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo, durante il quale è stata trovata droga nascosta nel calzino. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte dalle forze dell’ordine nella zona.

