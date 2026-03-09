Spacciano in strada ma la polizia li nota e interviene | arrestati due catanesi

Due uomini di 22 e 45 anni residenti a Catania sono stati arrestati dalla polizia mentre spacciavano in strada. Gli agenti delle volanti li hanno fermati in via Fleming, notando che consegnavano droga dal finestrino della loro auto a un cliente. Entrambi sono stati portati in commissariato, dove sono stati trattenuti in attesa di ulteriori verifiche.

Entrambi hanno alle spalle precedenti specifici. Il cliente è stato identificato e sanzionato amministrativamente Gli agenti delle volanti hanno arrestato due spacciatori catanesi di 22 e 45 anni sorpresi in strada mentre dal finestrino della loro auto stavano consegnando alcune dosi di droga ad un loro cliente in via Fleming. I poliziotti hanno sospettato che si stesse consumando una cessione di sostanze stupefacenti dopo aver visto i loro movimenti sospetti e hanno sbarrato ai due pusher le possibili vie di fuga, bloccando sul nascere il tentativo di ingranare la marcia e di fuggire. Con loro è stato fermato anche il giovane acquirente che è stato identificato e sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale di stupefacenti, oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

