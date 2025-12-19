Rubano 14.000 euro in casa di un anziano a Pescara ma vengono individuati e arrestati dalla polizia.In manette sono finiti un uomo di 41 anni e uno di 29 che, nel pomeriggio di giovedì, hanno messo a segno un furto in abitazione ai danni di un 76enne. La vittima, alle 17.30 di ieri, 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Rubano 14mila euro in casa di un anziano in pieno pomeriggio fingendosi carabinieri ma un passante li nota, arrestati due uomini

Leggi anche: Rubano oltre duemila pacchi Amazon e li nascondono in un capannone: due uomini arrestati a Milano

Leggi anche: Firenze, turista violentata in centro: arrestati due uomini grazie all’intervento di un passante

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ragazzine rubano merce per 600 euro dal Centro Commerciale Campania.

Due finti carabinieri rubano 14mila euro in casa di un anziano: arrestati dalla polizia - Due finti carabinieri rubano 14mila euro in casa di un anziano: arrestati dalla polizia. abruzzolive.it