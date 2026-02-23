Ardenza | Furto al bar l' Isolotto | ladri rubano il fondo cassa e alcune bibite La titolare | Grande amarezza

Un furto al bar l'Isolotto ha causato danni quando i ladri hanno usato una mola per tagliare le inferiate della finestra del bagno, entrando di nascosto e portando via il fondo cassa e alcune bibite. La titolare si dice molto amareggiata per l’accaduto, che ha causato disagi e perdite economiche. I criminali sono riusciti a penetrare senza essere visti, lasciando dietro di sé segni evidenti dell’effrazione. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

“Hanno usato una mola per tagliare le inferiate della finestra del bagno e, una volta entrati, hanno preso tutto quello che potevano”. Inizia così il racconto della proprietaria del bar l’Isolotto, in via Salvestri ad Ardenza, vittima di un furto avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 febbraio. I ladri sono riusciti a portare via 150 euro dal fondo cassa e alcune bibite prima di fuggire. “La loro 'porta d’accesso' è stata una piccola fessura tra le inferriate – spiega la donna –. Hanno provato anche a scassinare il cambia monete, ma senza riuscirci”. Ad accorgersi del furto è stato uno dei dipendenti che questa mattina è andato ad aprire e ha visto numerosi fogli sparsi lungo su tutto il bar, la cassa divelta e oggetti sparsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

