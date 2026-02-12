Rosetti torna a parlare di arbitri e VAR e mette in guardia: “Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per correggere errori chiari e ovvi”. Il responsabile degli arbitri italiani ricorda che il sistema non è stato pensato per interventi continui, ma per intervenire solo quando ci sono decisioni palesi sbagliate. Una riflessione importante, soprattutto in un momento in cui le polemiche sui controlli video sembrano non finire.

© Calcionews24.com - Arbitri e VAR, Rosetti svela: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi»

Il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 19ª giornata, ha evidenziato alcuni episodi discutibili, tra Lazio-Fiorentina e Parma-Inter.

Caos arbitri, Caressa: Ormai siamo arrivati a un punto di rottura | Sky Calcio Club

