Richiamato due volte dal Var contestato nel finale | Sozza scontenta tutti

Durante la partita tra Lecce e Cremonese, l'arbitro è stato chiamato due volte al VAR e ha preso decisioni che hanno suscitato molte polemiche. Sono stati quattro gli episodi principali, tra cui il rigore concesso al Lecce, l'annullamento di un gol di Payero e una richiesta di penalty nel recupero. La partita si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa per 2 a 1.

L’arbitro di Lecce-Cremonese non vede il tocco di mano di Bianchetti e nemmeno quello di Payero. Nei minuti di recupero sanziona Cheddira per un minimo tocco su Folino e dal calcio di punizione nasce la baraonda L’intensità, del resto, è il convitato di pietra anche dell’azione immediatamente precedente, quella in cui Cheddira viene punito per una leggerissima spinta su Folino. Il difensore si lascia platealmente andare appena sente il tocco della mano destra del marocchino sulla propria spalla sinistra. Entrambe le decisioni restano discutibili e certamente la prima, che non solo ha penalizzato il Lecce, ma ha anche creato il presupposto oggettivo - il calcio di punizione - del reclamo di parte grigiorossa, non lo è meno della seconda. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

