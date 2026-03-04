Il nuovo servizio all’ospedale La guardia medica pediatrica è pronta a partire dal 7 marzo

Il 7 marzo entrerà in funzione in Valdinievole il nuovo servizio di guardia medica pediatrica. Si tratta di un servizio territoriale progettato per assistere i bambini nei giorni in cui il pediatra di libera scelta non è raggiungibile. La struttura sarà attiva nei weekend e nei giorni festivi, garantendo un punto di riferimento per le famiglie in situazioni di emergenza o necessità.

Sabato 7 marzo prende il via, in Valdinievole, il servizio di guardia medica pediatrica, un servizio territoriale dedicato all’assistenza dei bambini nei giorni in cui il pediatra di libera scelta non è disponibile. Il servizio sarà attivo il sabato, la domenica, nei giorni festivi e nei prefestivi, dalle 8 alle 20, temporaneamente nell’ambulatorio pediatrico dell’ ospedale Ss. Cosma e Damiano, al primo piano del padiglione centrale, in attesa del trasferimento definitivo al polo pediatrico, nel padiglione nord dello stesso ospedale, dove sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento previsti dal Pnrr. Per accedere al servizio l’unico modo sarà componendo il numero telefonico del servizio di continuità assistenziale, quello per le cure non urgenti, il 116117. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo servizio all’ospedale. La guardia medica pediatrica è pronta a partire dal 7 marzo Guardia medica pediatrica: dalla vigilia di Natale parte il teleconsulto collegato al MeyerL'assessore alla salute della Regione Toscana, Monia Monni, annuncia le prime due fasi di sperimentazione della guardia medica pediatrica, quella... Terricciola: la casa di comunità di La Rosa avvia la sperimentazione della guardia medica pediatricaIn attuazione della delibera della Giunta regionale Toscana numero 1704 del 2025, a partire da domenica prossima, 1° febbraio, sarà attivato in via... Una selezione di notizie su nuovo servizio Temi più discussi: Il nuovo servizio all’ospedale. La guardia medica pediatrica è pronta a partire dal 7 marzo; A Termini un nuovo servizio di ascolto per contrastare il gioco d’azzardo; Servizio civile. Il nuovo bando; Borse di Studio 2025/2026: al via le domande sul nuovo servizio digitale per il Bando #IoStudio. All'Arcella il nuovo centro di raccolta: «Un servizio di prossimità ai circa 40.000 residenti»Il nuovo centro di raccolta entrerà in funzione per tutti i cittadini martedì 3 marzo. L’intervento, finanziato con 1 milione di euro nell’ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecol ... padovaoggi.it Il nuovo servizio all’ospedale Pio XI . Ecco gli ambulatori di Reumatologia. Primo passo verso il futuro repartoAprono gli ambulatori di Reumatologia a Desio, primo passo verso il reparto che seguirà pazienti con problemi immunologici. Questo il piano di Asst Brianza che ha dato il via al nuovo servizio. Il ... ilgiorno.it 3/3/26. Porto Viro. Entrato ufficialmente in servizio un nuovo agente nella Polizia Locale, l'adriese Patrick Roccato. E' il primo dei quattro previsti - come ha sottolineato il sindaco dando il benvenuto a Roccato - per il rafforzamento del corpo al servizio della citt x.com Buongiorno come va Buon marzo! informazioni utili nuovo servizio VISURE CATASTALI E IPOTECARIE bando Isi Inail fino a 130 mila euro a fondo perduto per chi investe in sicurezza sui luoghi di lavoro dal 13 aprile prima fase tirocini GOL con c facebook