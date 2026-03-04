Il nuovo servizio all’ospedale La guardia medica pediatrica è pronta a partire dal 7 marzo

Il 7 marzo entrerà in funzione in Valdinievole il nuovo servizio di guardia medica pediatrica. Si tratta di un servizio territoriale progettato per assistere i bambini nei giorni in cui il pediatra di libera scelta non è raggiungibile. La struttura sarà attiva nei weekend e nei giorni festivi, garantendo un punto di riferimento per le famiglie in situazioni di emergenza o necessità.

Sabato 7 marzo prende il via, in Valdinievole, il servizio di guardia medica pediatrica, un servizio territoriale dedicato all’assistenza dei bambini nei giorni in cui il pediatra di libera scelta non è disponibile. Il servizio sarà attivo il sabato, la domenica, nei giorni festivi e nei prefestivi, dalle 8 alle 20, temporaneamente nell’ambulatorio pediatrico dell’ ospedale Ss. Cosma e Damiano, al primo piano del padiglione centrale, in attesa del trasferimento definitivo al polo pediatrico, nel padiglione nord dello stesso ospedale, dove sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento previsti dal Pnrr. Per accedere al servizio l’unico modo sarà componendo il numero telefonico del servizio di continuità assistenziale, quello per le cure non urgenti, il 116117. 🔗 Leggi su Lanazione.it

