Sorrentino commenta le prestazioni di David, sottolineando che ha segnato più di 70 gol in tre anni e che non si può perdere improvvisamente quella capacità. L’ex portiere si concentra sulle scelte tattiche e sulla gestione degli attaccanti in un periodo complicato per la Juventus, offrendo un’analisi delle decisioni prese dalla squadra. Le sue parole si inseriscono in un contesto di riflessione sugli aspetti tecnici e strategici.

Sorrentino analizza le scelte tattiche e la difficile gestione degli attaccanti in un momento molto delicato per la Juventus: le parole. La Juventus anima i salotti sportivi. A La Nuova DS, è andata in scena una riflessione sulle complesse dinamiche interne. A prendere la parola è stato Stefano Sorrentino, che ha focalizzato l'attenzione sulle necessità tattiche della compagine, ponendo il suo accento sulla gestione offensiva. Il commentatore ha evidenziato come l'assenza del centravanti pesi sul gioco. Secondo il suo parere, Spalletti attende con ansia il rientro di Vlahovic per schierare una vera punta. Il mister sperimenta soluzioni tattiche alternative per sopperire alla mancanza.

© Juventusnews24.com - Sorrentino sicuro su David: «Più di 70 gol in tre anni, non è che all’improvviso non è più capace di segnare». L’analisi

