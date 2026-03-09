Sorrentino sicuro su David | Più di 70 gol in tre anni non è che all’improvviso non è più capace di segnare L’analisi

Da juventusnews24.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorrentino commenta le prestazioni di David, sottolineando che ha segnato più di 70 gol in tre anni e che non si può perdere improvvisamente quella capacità. L’ex portiere si concentra sulle scelte tattiche e sulla gestione degli attaccanti in un periodo complicato per la Juventus, offrendo un’analisi delle decisioni prese dalla squadra. Le sue parole si inseriscono in un contesto di riflessione sugli aspetti tecnici e strategici.

Sorrentino analizza le scelte tattiche e la difficile gestione degli attaccanti in un momento molto delicato per la Juventus: le parole. La  Juventus  anima i salotti sportivi. A La Nuova DS, è andata in scena una riflessione sulle complesse dinamiche interne. A prendere la parola è stato  Stefano Sorrentino, che ha focalizzato l’attenzione sulle  necessità tattiche  della compagine, ponendo il suo accento sulla  gestione offensiva. Il commentatore ha evidenziato come l’assenza del centravanti pesi sul gioco. Secondo il suo parere, Spalletti attende con ansia il rientro di  Vlahovic  per schierare una vera punta. Il mister sperimenta soluzioni tattiche alternative per sopperire alla mancanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sorrentino sicuro su david pi249 di 70 gol in tre anni non 232 che all8217improvviso non 232 pi249 capace di segnare l8217analisi
© Juventusnews24.com - Sorrentino sicuro su David: «Più di 70 gol in tre anni, non è che all’improvviso non è più capace di segnare». L’analisi

Articoli correlati

In una Serie A povera di gol, Lautaro Martinez è l’unico capace di segnare (Guardian)Lautaro Martinez è il protagonista del momento in Serie A, con gol decisivi che tengono l’Inter in testa alla classifica.

Milan, Allegri prima del derby con l’Inter: «L’assenza di Thuram non cambia niente! Pulisic? Non è che se non segna per tre mesi non è più capace…»Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...

Contenuti e approfondimenti su Sorrentino sicuro su David Più di 70...

Discussioni sull' argomento Who Is David Byrne?; David, i giovani e un’amica geniale. Tra i magnifici sei anche la piccola Lila; Orlando Cinque, il napoletano di La Grazia di Sorrentino: candidato ai David di Donatello e p...; Sorrentino: Lecito attendersi di più da De Gea. Problema della Fiorentina è la mentalità.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.