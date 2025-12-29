In una Serie A povera di gol Lautaro Martinez è l’unico capace di segnare Guardian

In una Serie A caratterizzata da un basso numero di reti, Lautaro Martinez emerge come il principale protagonista offensivo. Con i suoi gol decisivi, contribuisce a mantenere l’Inter in testa alla classifica, dimostrando continuità e importanza nel reparto avanzato. La sua presenza in campo rappresenta un elemento chiave in un campionato in cui la prolificità sotto porta è sempre più rara.

Lautaro Martinez è il protagonista del momento in Serie A, con gol decisivi che tengono l’Inter in testa alla classifica. Nonostante una stagione complicata, l’attaccante argentino continua a dimostrare efficienza e leadership, risultando il miglior marcatore dell’anno solare. Scrive il Guardian, con Nicky Bandini: “La stagione dell’Inter finora è stata fatta di alti e bassi, mentre la squadra sta ancora cercando una propria identità a sei mesi dall’inizio dell’era Cristian Chivu in panchina. I nerazzurri hanno perso quattro partite di campionato – incluse quelle contro le rivali per il titolo Juventus, Milan e Napoli – e sono stati eliminati dalla Supercoppa prima della finale dal Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

