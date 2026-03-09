Sopralluogo a Ferrara | il canile smentisce le critiche i volontari

Il vicesindaco di Ferrara ha visitato il canile gestito dalla Lega del Cane in via Gramicia, dove ha verificato di persona le condizioni delle strutture e le attività dei volontari. Durante il sopralluogo ha osservato il modo in cui vengono curate le bestie e la dedizione dei volontari impegnati nella gestione. La visita ha fatto seguito alle critiche mosse in precedenza contro il canile.

Il vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni ha effettuato un sopralluogo presso il canile gestito dalla Lega del Cane in via Gramicia, confermando la qualità delle cure e l'impegno dei volontari. La visita si è svolta lunedì 9 marzo 2026, in risposta a recenti critiche mosse dal consigliere regionale Pietro Vignali, ma con esiti che hanno evidenziato la professionalità della struttura. Mentre il mondo esterno discuteva aspramente sulla gestione degli animali, all'interno della struttura regnava un clima di dedizione quotidiana. Gli operatori e i volontari accolti da Francesca Guglielmini hanno dimostrato come il lavoro svolto sia un esempio concreto per l'intera comunità ferrarese.