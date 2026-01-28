Abbattimento pino al castello di Nervi il Comune smentisce | oggi sopralluogo le ipotesi

Questa mattina il Comune di Genova ha fatto un sopralluogo sul luogo dove si parla di abbattimento del pino vicino al castello di Nervi. La decisione ancora non è ufficiale, ma si cercano soluzioni per tutelare l’albero e la sicurezza dei visitatori. Nei giorni scorsi, sui social, era circolata la voce che il pino sarebbe stato tagliato, ma l’amministrazione smentisce questa ipotesi e assicura che le verifiche continuano.

Tra le ipotesi, la messa in sicurezza della zona con la chiusura di tutta l'area circostante, o un pronto intervento con una potatura minima per la riduzione della chioma, in modo da abbattere la classe di rischio La voce dell'abbattimento del grande pino marittimo vicino al castello di Nervi, sulla passeggiata Anita Garibaldi, si era rincorsa sui social in questi giorni. Oggi l'assessora al Verde urbano Francesca Coppola smentisce, ma chiarisce anche che oggi - mercoledì 28 gennaio - è in programma un sopralluogo per chiarire la situazione, anche perché l'albero a cui molti genovesi sono affezionati è rientrato nella classe di rischio tra C e D, le più alte.

