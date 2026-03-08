Sopralluogo alla ’Lega del Cane’ Balboni | Ho trovato tanta qualità Grande impegno dei volontari

Un sopralluogo presso la sede della Lega del Cane ha portato alla scoperta di un ambiente ben curato e di volontari molto impegnati. Durante la visita, è stato notato un alto livello di attenzione e dedizione nelle attività svolte. Il consigliere regionale Pietro Vignali aveva recentemente espresso parole critiche nei confronti dell’associazione, suscitando reazioni di delusione tra i presenti.

"Le parole contro la Lega del Cane pronunciate dal Consigliere Regionale Pietro Vignali, intervenuto sul tema pochi giorni fa, mi hanno molto deluso. Sono qua oggi per verificare le condizioni della struttura e degli animali qua ospitati, trovando nel sopralluogo di oggi la solita professionalità e qualità che i ferraresi conoscono bene e apprezzano". Così dichiara il vicesindaco di Ferrara con delega alla Tutela degli animali, Alessandro Balboni, questa mattina in visita al canile gestito dalla Lega del Cane in via Gramicia a Ferrara. Ad accoglierlo nella struttura la Presidente dell'associazione animalista Francesca Guglielmini, insieme agli operatori e ai volontari che quotidianamente si occupano della cura e dell'assistenza dei cani ospitati.