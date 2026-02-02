Fratelli d’Italia guadagna terreno nelle intenzioni di voto mentre Pd e M5S registrano calo secondo nuovo sondaggio

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto, con il 31,3%. Rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,1%. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un calo nei sondaggi. La rilevazione è stata fatta tra il 28 gennaio e il 2 febbraio.

Fratelli d'Italia si conferma al primo posto nelle intenzioni di voto con il 31,3%, registrando un leggero incremento dello 0,1% rispetto ai dati precedenti, secondo un sondaggio Swg condotto tra il 28 gennaio e il 2 febbraio. Il dato segna una ulteriore distanza dal secondo posto, occupato dal Partito Democratico, che scende allo 0,1% al 22,5%, perdendo terreno nonostante la leadership della segretaria Elly Schlein. Anche il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, registra un calo dello 0,1%, attestandosi al 12%. La flessione dei due principali partiti del centrosinistra si verifica in un contesto di tensione politica e sociale, in parte influenzato dagli scontri avvenuti a Torino durante un corteo per il centro sociale Askatasuna, che potrebbero aver impattato sul clima generale.

