Sondaggi politici rimonta del centrosinistra | quanto è distante la destra e chi vincerebbe alle elezioni
La Supermedia dei sondaggi politici mostra una rimonta del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle in forte crescita e Fratelli d'Italia in calo nelle ultime settimane. La dinamica tra le forze politiche si fa più incerta, sollevando nuovi dubbi sulle possibili sorti delle prossime elezioni e sui rapporti di forza tra le principali coalizioni.
La nuova Supermedia dei sondaggi politici registra che nelle ultime due settimane Fratelli d'Italia ha avuto un calo mentre il Movimento 5 stelle è cresciuto parecchio. Questo, con la risalita di Pd e Avs, permette al cosiddetto campo largo di arrivare a soli due punti dalla coalizione di maggioranza. Fanpage.it
SONDAGGI POLITICI OGGI: IL SORPASSO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA!
Sondaggi politici, rimonta del centrosinistra: quanto è distante la destra e chi vincerebbe alle elezioni - La nuova Supermedia dei sondaggi politici registra che nelle ultime due settimane Fratelli d'Italia ha avuto un calo mentre il Movimento 5 stelle è cresciuto ... fanpage.it
Sondaggi politici, centrosinistra accorcia le distanza e si avvicina al centrodestra: chi vincerebbe oggi - Secondo l'ultima Supermedia Agi/Youtrend, si accorcia la distanza tra centrodestra e centrosinistra: ad oggi le due coalizioni sono separate da soli 2,2 ... fanpage.it
Sondaggi politici, FdI sotto il 30%. Si accorcia la distanza tra centrodestra e campo largo - la Repubblica x.com
Sondaggi politici: chi vincerebbe le elezioni oggi I dati di ogni partito - facebook.com facebook