La Supermedia dei sondaggi politici mostra una rimonta del centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle in forte crescita e Fratelli d'Italia in calo nelle ultime settimane. La dinamica tra le forze politiche si fa più incerta, sollevando nuovi dubbi sulle possibili sorti delle prossime elezioni e sui rapporti di forza tra le principali coalizioni.

La nuova Supermedia dei sondaggi politici registra che nelle ultime due settimane Fratelli d'Italia ha avuto un calo mentre il Movimento 5 stelle è cresciuto parecchio. Questo, con la risalita di Pd e Avs, permette al cosiddetto campo largo di arrivare a soli due punti dalla coalizione di maggioranza. Fanpage.it

SONDAGGI POLITICI OGGI: IL SORPASSO CHE NESSUNO SI ASPETTAVA!

Sondaggi politici, rimonta del centrosinistra: quanto è distante la destra e chi vincerebbe alle elezioni - La nuova Supermedia dei sondaggi politici registra che nelle ultime due settimane Fratelli d'Italia ha avuto un calo mentre il Movimento 5 stelle è cresciuto ... fanpage.it