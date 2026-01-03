Secondo recenti sondaggi, Giuseppe Conte si conferma come il candidato più promettente per il campo largo, in grado di sfidare efficacemente Giorgia Meloni in caso di elezioni tramite voto diretto. La sua presenza si distingue per consenso e affidabilità, rendendolo una figura centrale nel panorama politico attuale. Questi dati riflettono le dinamiche politiche in evoluzione e le possibili scelte future in vista delle prossime consultazioni.

Il miglior candidato per il campo largo, quello che ha più possibilità di sconfiggere Giorgia Meloni in caso di elezione diretta del premier, sarebbe Giuseppe Conte. A testimoniarlo sono gli ultimi sondaggi e, in particolare, una rilevazione effettuata da Youtrend che considera i possibili sfidanti dell’attuale presidente del Consiglio. Con qualsiasi sfidante, Meloni sembra essere in vantaggio, ma il margine con Conte è minore. Ed è basso anche in caso di sfida con Antonio Decaro e Silvia Salis, mentre si allarga nel caso in cui il campo largo decida di puntare su Paolo Gentiloni e, ancor di più, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, chi ha più possibilità di sconfiggere Meloni alle elezioni: Conte è il miglior candidato per il campo largo

